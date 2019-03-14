Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Konyaspor'da 4 eksik

'da 4 eksik

Atiker 'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 17:36
Konyaspor'da 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor'da 4 eksik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN