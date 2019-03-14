Oğlu da Beşiktaş’a!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken Rumen medyasından önemli bir iddia geldi. 'fanatik.ro' haberinde, "Razvan Lucescu, PAOK'un başında tarihi bir şampiyonluğa yakın ancak geleceği Yunanistan'ın uzağında görünüyor. Babası da ona yeni adresinde eşlik edecek. Lucescu ailesinin hayali bu yaz gerçekleşmek üzere. Baba-oğul birlikte Beşiktaş'ı çalıştıracak.
Görüşmeler ileri seviyeye geldi" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca iki teknik adamın 2'şer milyon Euro ücret alacakları ve yapılacak sözleşmenin 2 yıllık olacağı da belirtildi.