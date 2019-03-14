Oğlu da Beşiktaş’a!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken Rumen medyasından önemli bir iddia geldi. 'fanatik.ro' haberinde, "Razvan Lucescu, PAOK'un başında tarihi bir şampiyonluğa yakın ancak geleceği Yunanistan'ın uzağında görünüyor. Babası da ona yeni adresinde eşlik edecek.Görüşmeler ileri seviyeye geldi" ifadelerini kullandı.