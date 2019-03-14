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04'te dönemi sona erdi

Almanya ekibi 04, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 03:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 03:17
Schalke 04'te Domenico Tedesco dönemi sona erdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi.

Schalke 04 Kulübü, 2017'den bu yana görev yapan 33 yaşındaki Tedesco ile yolların ayrıldığını ve takımın başına geçici teknik direktör olarak Huub Stevens'ın getirildiğini duyurdu.

Tedesco yönetiminde Bundesliga'da 7 maçtır galip gelemeyen Schalke 04, 25 haftada topladığı 23 puanla 14. sırada yer aldı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Schalke 04, rakibine 7-0 yenilerek elendi.

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Schalke 04'te Domenico Tedesco dönemi sona erdi
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