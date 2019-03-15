Bülent Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe’nin maçında

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Hakem Kurulu'nun ligde hafta sonu oynanacak maçlara yaptığı bazı hakem atamaları dikkati çekti. Kurulun bugün oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında görevlendirdiği Bülent Yıldırım yaklaşık 1 yıl sonra sarı-lacivertlilerin bir maçını yönetecek. Yıldırım'ın Kadıköy'deki son iç saha maçı geçen sezon 0-0'lık G.Saray derbisiydi.Bir başka ilgi çekici atama Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Kayserispor- Başakşehir randevusuna verilen Uğurlu, ligde 27 maç aranın ardından turuncu-lacivertlilerin maçını yönetecek. Uğurlu, geçen sezon 1-1 biten Başakşehir- Sivas maçında 2 Başakşehirli futbolcuyu atmıştı. Beşiktaş- Göztepe maçına atanan, 17 Kasım 2017'den sonra ilk kez siyah-beyazlıların lig mücadelesinde düdük çalacak.Antalya-Alanya maçına verilenise bu sezon ilk kez Süper Lig'de görev yapacak. Küçük geçen sezon Trabzonspor-Karabük mücadelesini yönetmişti.