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Mahkeme iptal etti

Eski başkan ’nın 7 Nisan 2018’deki olağanüstü genel kurulda ibra edilmesine dair yapılan itiraz sonuçlandı ve oylama iptal edildi

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Mahkeme iptal etti
Trabzonspor'un 7 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yapılan oylama sonucunda eski başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu ibra edilmişti. Ancak Trabzonspor delegesi Levent Sekban, kongre salonunda gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ibranın geçerli olmadığını iddia ederek mahkemeye gitmişti. Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın ikincisinde karar çıktı ve Usta ile eski yönetim kurulunun ibra edildiği oylama iptal edildi. Mahkeme verdiği kararda, "Davacının davasının kabulü ile Trabzonspor Derneği'nin 07.04.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu raporlarının ibrasına dair 6. Maddede alınan genel kurul kararının iptali" ifadelerini kullandı. Usta ve yönetimi için ilk genel kurulda yeniden ibra oylamasının yapılması bekleniyor.
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Mahkeme iptal etti
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