Mahkeme iptal etti

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Trabzonspor'un 7 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yapılan oylama sonucunda eski başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu ibra edilmişti. Ancak Trabzonspor delegesi Levent Sekban, kongre salonunda gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ibranın geçerli olmadığını iddia ederek mahkemeye gitmişti.gerçekleştirilen duruşmanın ikincisinde karar çıktı ve Usta ile eski yönetim kurulunun ibra edildiği oylama iptal edildi. Mahkeme verdiği kararda, "ifadelerini kullandı. Usta ve yönetimi için ilk genel kurulda yeniden ibra oylamasının yapılması bekleniyor.