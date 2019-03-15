Nagatomo&Fernando planı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, bağlarında esneme meydana gelen Nagatomo ve dizindeki sıkıntısı süren Fernando için lige verilecek üç haftalık arayı fırsat olarak görüyor. Sol bekte Emre Taşdemir ile idare eden, orta sahada ise Selçuk ve Donk'u dönüşümlü kullanan teknik direktörü Fatih Terim,Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'ın teknik direktörü Marco Silva, genç futbolcuya mesaj gönderdi. Portekizli çalıştırıcı, ''Onyekuru, gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatlice izliyoruz" dedi. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki futbolcu ile PSG, Monaco, Sevilla gibi kulüpler de ilgileniyor.