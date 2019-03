Revize edilmeli!

BUGÜN NELER OLDU

Kulüplerin mali olarak sürdürülemez hale gelmesiyle birlikte, birtakım önlemlerin alınması zorunlu oldu.Muhasebelerini Bankalar Birliği'ne emanet etmeye hazırlanan yönetimlerin, altyapıya yönelmelerini zorunlu hale getirecek bir "tedbir sopası" gerekiyordu; bu da sayının kısıtlanması oldu. Sözleşmesi biten 90 oyuncu da bu kuralın önümüzdeki sene uygulamaya sokulmasını sağlayabilir.Ama takımlar yine bunu doğru algılamadı, oynamayan futbolcular problem olmaya başladı.Çünkü böyle bir kısıtlamanın bir başka faydası, Türk oyunculara yapılacak yatırımla paranın Türkiye içinde kalmasını sağlaması olacaktır.GürcanBilgiç'in kaleme aldığı haber Türkiye'de geniş yankı yarattı. TFF'nin üzerinde çalıştığı 6+2+2'lik yabancı formülünü Türkiye Gürcan Bilgiç'in kaleminden okudu... Yeni kurala göre Süper Lig kulüpleri toplamda 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Bunlardan 6'sı ilk 11'de aynı anda oynayabilecek. İki yabancı kulübede otururken, diğer ikisi tribüne çıkmak zorunda kalacak. Bu duruma kim ne kadar hazır, neler yapılmalı? İŞTE YORUMLAR"İlla bir kısıtlama getirilecekse en az 3 yıl geçiş süreci olmalı. Kısıtlamadan ziyade yabancıya bir takım kriterler getirilebilir"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin ister Türk, ister yabancı olsun oyuncularıyla sözleşmeleri ortalama 3-4 yıllık yaptığını hatırlattı. Hukuk devletinde imzaların 'pat' diye değiştirilemeyeceğini ve kuralların yap-boz tahtasına yazılmadığını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı:Tam tersine futbolda gelirler arttı, maçlardaki ortalama taraftar sayısı arttı, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder gibi Türk futbolcular çok önemli rakamlara yurt dışına transferler yaptı.Yurt içi ve yurt dışından binlerce Türk sporcusu içerisinden en doğru organizasyonu oluşturmalısınız. Milli Takım yetiştirici değil, seçicidir. Doğru seçim yapılamadı ya da doğru oyun oynanmadı.Ayrıca Federasyon seçim sürecinde ve böyle bir gündeme ihtiyacımız yok.Ama illa bir kısıtlama getirilecekse de mevcut imzalanmış sözleşmeler dikkate alınıp en az 3 yıl geçiş süreci olmalı. Futbol ailesi bir araya gelir, Türkiye lehine en uygun karar alınır. Belki de kısıtlamadan ziyade yabancıya birtakım kriterlergetirilebilir. Ama dediğim gibi en az 3 yıl bu kural değişmemeli.Yeni sezonda uygulamaya başlanacak ve TFF'nin üzerinde çalıştığı yabancı kuralı için Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir'den çarpıcı tespitler geldi. A Spor'a konuşan Bedir şunları söyledi: Şu an için bize ulaşmış bir taslak yok. Fakat kulüplerin ekonomik sorunları nedeniyle yabancı sayısı zaten kendiliğinden azalacaktır. İstediği paraları alamayan yabancılar Türkiye'den gidecektir. Bizim 10 yabancımız var. 8'inin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ben bunların 6-7 tanesiyle zor anlaşırım. +2, -2 gibi şeyler bana göre mantıklı değil. Bütçeyi sınırlarsanız ve kriterleri belirlerseniz tersliğe imkân vermemiş olursunuz.Türk futbolunun o kadar çok problemi var ki her gün konuşsak toparlayamayız. Bunlardan önce işin başlangıcı finansal Fair-Play. 'Deniz bitti' diye tabir ettiğimiz ekonomik tedbirler. Bana belli bir bütçe verilince ben mecbur altyapıdan sporcu yetiştirmek zorunda kalacağım. İsterse yabancı alabilme sayısı 24 olsun. Şu an hazırlanan taslak uygulanırsa en az 15 takım lisans alamaz. Bu da olmazsa sıra puan silmeye, transfer yasağına gelecek."KULÜPLER tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamalara göre "Dört Büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya çıkmıştı. Fenerbahçe, 4 milyar 250 milyon lira ile en fazla borca sahip kulüp durumunda bulunuyor. Galatasaray 2 milyar 825 milyon, Beşiktaş 2 milyar 314 milyon ve Trabzonspor da 1 milyar 45 milyon lira ile ezeli rakiplerini takip ediyor. Kulüplerin bu borçlarında yaptıkları yanlış transferler en büyük pay sahibi.Lider, kadrosundaki 15 yabancı ile Süper Lig'de bu değişiklikten en çok etkilenecek takım durumundaabancı sayısının düşmesine kesin gözüyle bakılırken, Süper Lig'deki durumu masaya yatırdık.Lider Başakşehir'in kadrosunda 15 yabancı bulunurken, bu isimlerdenYabancı sınırlamasından en az etkilenecek ekipler ise 8'er yabancısının sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olanGalatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sözleşmeleri biten oyuncular sonrası ellerindeSÜPER Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için gün sayan Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt yabancı sınırlamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Yabancıya sınır koyarak altyapıdan oyuncu yetişmez. Altyapıya yatırım yaparak yetişir. Gündemde olan talimatın yürürlüğe girme şansı olduğunu düşünmüyorum."