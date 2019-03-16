Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Erzurum Kasım Karabekir Stadı'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR'ı ise Bülent Yıldırım...
BB ERZURUMSPOR 0-0 TRABZONSPOR
İLK 11'LER
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, Eduok, Taylan, Obertan, Opseth
Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega