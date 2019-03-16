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- (CANLI)

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 16:01
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Erzurum Kasım Karabekir Stadı'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR'ı ise Bülent Yıldırım...

BB ERZURUMSPOR 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, Eduok, Taylan, Obertan, Opseth

Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (CANLI)
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