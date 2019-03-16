Kupa şimdi başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri dün çekilen kurayla belli oldu. İlk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da
, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da
oynanacak.
ÇEYREK FINAL EŞLEŞMELERI ŞÖYLE:
Ajax
(Hollanda) - Juventus
(İtalya) Liverpool
(İngiltere) - Porto
(Portekiz) Tottenham
(İngiltere) - M. City
(İngiltere) M. United
(İngiltere) - Barcelona
(İspanya) Yarı finalde
Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibi; Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Manchester United- Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool- Porto eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.
AVRUPA LİGİ'NDE DE KURALAR ÇEKİLDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlk karşılaşmaların 11 Nisan'da, rövanşların ise 18 Nisan'da oynanacağı eşleşmeler şunlar:
Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya), Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya), Benfica (Portekiz)-E.Frankfurt (Almanya), Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere). Olası yarı final eşleşmeleri:
Arsenal-Napoli / Villarreal-Valencia, Benfica-Eintracht Frankfurt / Slavia Prag-Chelsea.