Kupa şimdi başlıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri dün çekilen kurayla belli oldu.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar, rövanşlar iseoynanacak.Ajax(Hollanda) -(İtalya)(İngiltere) -(Portekiz)(İngiltere) -(İngiltere)(İngiltere) -(İspanya)Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibi; Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Manchester United- Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool- Porto eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya), Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya), Benfica (Portekiz)-E.Frankfurt (Almanya), Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere).Arsenal-Napoli / Villarreal-Valencia, Benfica-Eintracht Frankfurt / Slavia Prag-Chelsea.