Sinan Gümüş listeye girdi!

BUGÜN NELER OLDU

Gelecek sezonun planlarına şimdiden başlayan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz'in ardından Galatasaray'dan ikinci bir ismi daha transfer etmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kulüpte gözden düşen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş, Fenerbahçe ile temasa geçti. Son oynanan Antalyaspor maçında kadroya dahi alınmayan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu, değişmesi beklenen yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli oyuncu havuzunu genişletmesi adına seçenekler arasında tutuluyor.