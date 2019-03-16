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çalışıyor

Gençlik ve Kasapoğlu: “Yabancı konusu ’nin yetkisinde olan bir durum. Özerk bir yapı... Onlar birtakım çalışmalar yapıyorlar”

Giriş Tarihi: 16.3.2019
TFF çalışıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da gençlerle buluştu. Değişmesi gündemde olan yabancı kuralını yorumlayan Kasapoğlu, "Bu, TFF'nin yetkisinde. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyor. TFF Başkanımız değişti. Daha sonra seçim olacak. Birtakım çalışmalar yapıyorlar. Altyapıları geliştirmeye yönelik çalışmaları var" şeklinde konuştu.

ANLAMLI PANKART
İki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla maçtan önce şehitler için saygı duruşu da yapıldı.

GÜNDEMİ SABAH BELİRLİYOR
Yeni yabancı kuralıyla ilgili SABAH SPOR'un özel haberi gündemi belirlemeye devam ediyor.
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TFF çalışıyor
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