TFF çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da gençlerle buluştu. Değişmesi gündemde olan yabancı kuralını yorumlayan Kasapoğlu, "Bu, TFF'nin yetkisinde. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyor. TFF Başkanımız değişti. Daha sonra seçim olacak. Birtakım çalışmalar yapıyorlar. Altyapıları geliştirmeye yönelik çalışmaları var"
şeklinde konuştu.
ANLAMLI PANKART
İki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale"
pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı
dolayısıyla maçtan önce şehitler için saygı duruşu da yapıldı.
GÜNDEMİ SABAH BELİRLİYOR
Yeni yabancı kuralıyla ilgili SABAH SPOR'un özel haberi gündemi belirlemeye devam ediyor.