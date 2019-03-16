TFF çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da gençlerle buluştu. Değişmesi gündemde olan yabancı kuralını yorumlayan Kasapoğlu,şeklinde konuştu.İki takım futbolcuları sahaya ortak olarakpankartıyla çıktı.dolayısıyla maçtan önce şehitler için saygı duruşu da yapıldı.Yeni yabancı kuralıyla ilgili SABAH SPOR'un özel haberi gündemi belirlemeye devam ediyor.