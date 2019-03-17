3 futbolcu ceza sınırında

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.DEVRE arasında G.Saray'dan Stuttgart'a giden Ozan Kabak, Almanya'daki yükselişini sürdürüyor. Stuttgart'ın, dün Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giyen Ozan, maçın adamı seçildi. Hannover maçında 2 gol kaydeden 18 yaşındaki stoper, dün de takımının attığı golün hazırlayıcılığını yaptı.