Bursaspor-Galatasaray | Cimbom zorlu deplasmanda

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, galibiyetlerine bir yenisini eklemek isterken, Ligde 15. sırada yer alan ev sahibi Bursaspor'un hedefi ise daha üst sıralara yükselmek. İşte, Bursaspor Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar...





Bursaspor'un 11'i

Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.