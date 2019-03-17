Konsantrasyon

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalya'yı 5 golle geçen Galatasaray, bugün zirve yarışında kritik virajlardan biri olan Bursa deplasmanında sahne alacak. Bu sezon dış sahada 18 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekipte öğrencileriyle bir toplantı yaparak uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, 3 puandan başka çareleri olmadığını söyledi. Futbolcularından zirvedeki Başakşehir ile aralarındaki 8 puanlık farkı unutmalarını isteyen İmparator,dedi.GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girip farkın gelmesinde pay sahibi olan Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de oynatacak. Böylece bu sezon oynadığı maç sayısı 21'e çıkacak olan Hollandalı futbolcu, sözleşmesi gereği 1 yıl daha kontrat hakkı elde edecek ve 200 bin Euro da prim kazanacak.Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu sezon dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu.