Spor Toto 1. lig

BUGÜN NELER OLDU

Zirvedeki üçlüyü yakalamaya çalışan iki takımın mücadelesinde Gazişehir FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep temsilcisi 31. dakikada Muhammed'in golüne Kerim Avcı'nın 45 ve 73'te attığı gollerle karşılık verip kazandı ve puanını 45'e yükselttiÜmit Özat'ın gelişiyle çıkışa geçen Adana Demirspor, Birevim Elazığspor'u deplasmanda 2-0 yenerek son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik bir yenilmezlik serisi yakaladı. Maçın golleri Gladky (pen-7) ve Kage'den (90) geldi.Altı puanlık maç, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-1 yenen Hatayspor'un oldu. Mirkan Aydın (10, 32 ve 57) hat-trick ile konuk ekibe 3 puanı getirirken, Osmanlıspor'un tek golü 84'te Burhan'dan geldi. Puanını 47'ye yükselten Hatayspor böylece ilk iki iddiasını sürdürdüAlt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Giresunspor ile İstanbulspor golsüz berabere kaldı. Giresunspor'da Skribic 56 ve 59'da gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Giresunspor 27 puanla 14. sıraya çıkarken. İstanbulspor ise aynı puan ve averajla 13. oldu.