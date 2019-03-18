Burak Yılmaz ikinci döneminde çok farklı

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta ilk olarak 2006-07 ve 2007- 08 sezonlarında 1.5 yıl forma giyen Burak Yılmaz, 49 maçta oynamış ve fileleri 6 kez havalandırmıştı.Ayrıca 1 de asist yaparak takımının yarışta kalmasının en önemli etkenlerinden birisi oldu. Vodafone Park'ta üst üste 4 maçta ağları sarsan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekibin eski oyuncuları Vincent Aboubakar, Alvaro Negredo ve Pepe'nin gol atma serilerine de ortak oldu.Beşiktaş Kulübü, Japon yıldızı Kagawa'nın doğum gününü özel bir video ile kutladı. Paylaşılan görüntülerde; Kagawa pasta üzerindeki yanan mumu topla söndürüyor.