Her mevkinin adamı

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Tököz, sergilediği başarılı performansın yanı sıra farklı mevkilerde görev yapabilme özelliği de ön plana çıktı. 22 yaşındaki genç oyuncu, önceki gün Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya ön liberoda başlarken daha sonra stopere geçti. Burada da sırıtmayan Dorukhan, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.Dorukhan, Güneş'in oyun içinde yaptığı değişikliklerle sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında da boy gösterdi.Şenol Güneş, performansıyla parlayan Dorukhan'ı Ay-Yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna çağırarak ödüllendirdi. İlk kez A Milli Takım'a çağrılan 22 yaşındaki oyuncu, 13 kez de U-21 Milli Takımı'nda görev yaptı.