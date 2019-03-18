Kana-Biyik milli takım kadrosundan çıkartıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Jean Armel Kana Biyik, Kamerun Milli takım aday kadrosundan çıkartılırken ligin 27.haftasında deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Lider Medipol Başakşehir maçının 37.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kana Biyik yerini Levent Gülen'e bıraktı. Kana Biyik'a yapılan ilk müdahalenin ardında dizinde birinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Milli takım kadrosundan çıkartılan Kana Bıyık'ın tedavisine devam ediliyor.