Malatya altın buldu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor dün sahasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan Ankaragücü'nü 3-1 yendi.7 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes alan Malatyaspor, bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti. İşini zora sokan Ankaragücü ise 31 puanda kaldı.