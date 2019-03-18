Malatya altın buldu

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor dün sahasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Kaplanlar'ın gollerini penaltıdan Adem Büyük, Guilherme ve Ahmet İldiz kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise Orgill'den geldi.
7 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes alan Malatyaspor, bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti. İşini zora sokan Ankaragücü ise 31 puanda kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Milli maç arası bize iyi gelecek" dedi.