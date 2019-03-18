Milli mesai başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı maçlar öncesinde bugün topbaşı yapacak. Dün toplanmaya başlayan ay-yıldızlılar,'dan sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından göreve getirilenönderliğinde ilk çalışmasını saatnde yapacak.Milliler, deplasmanda oynayacağı Arnavutluk maçı için 21 Mart perşembe günü Tiran'a gidecek, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. Teknik Direktör Güneş aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Arnavutluk ile Türkiye arasında 22 Mart'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.Mert Günok (M. Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursa), Uğurcan Çakır (Trabzon), Sinan Bolat (Royal Antwerp)Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)Deniz Türüç (İM. Kayserispor), Efecan Karaca (A.Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (M. Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (DG Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)