Şenol Güneş konuşuyor (Canlı)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ilk iki maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.

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Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"GURUR DUYULACAK BİR MİLLİ TAKIM İÇİN SÖZ VERİYORUM"

"18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni rahmetle anıyoruz. Milli Takım'da Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla yeni bir dönme başlıyor. İlk hedefimiz EURO 2020'ye katılmak olacaktır. Eğer Milli Takım ortak değerimiz ise gelin birlikte düşünelim ve çalışalım. Herkesi kucaklayalım. Farklı düşüneni ötekilişltirmeden ortak doğrularda buluşalım. Yaptıklarımızın daha iyisini hayal edelim. Birlikte hayal edelim ve çalışalım. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Bu turnuvalara uzaktan mı bakacağız yoksa içinde mi olacağız? Beraberce paylaştığımız bir ortak gururumuz olsun. Sevinci de hüznü de birlikte yaşayalım. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Futbol dünyasının neresindeyiz ve neredeyiz? Yerimiz tespit edelim. Hayalle yola çıkıyoruz, gurur duyulacak milli takım için söz veriyorum."

"MEHMET TOPAL SAKATLIĞINDAN DOLAYI KAMPTA OLMAYACAK"

"Herkesle buluşacağım, herkesle birlikte çalışacağım. Kriz değil başarı için buradayım. Hem iyi oynayacağız hem de iyi sonuçlar alacağız. Karakterli, yetenekli ve zeki oyunculara sahibiz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor ülkemizde. En büyük arzum, ülkemin tüm insanlarının yüzlerini güldürmek. Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Cesaretimiz başarımızın anahtarı olacak. İlk hedefimiz Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanmak. Bu sadece benim değil, hepimizin işi olacak. Ben buna inanıyorum. Bu iş bir askerlik görevidir, en iyisini yapmaya çalışacağız. 28 oyuncu çağırdık ama Mehmet Topal sakatlığından dolayı kampta olmayacak."

"ARDA TURAN, SELÇUK İNAN, CANER ERKİN..."

"Aramızda olmayan Arda, Caner, Selçuk da Milli Takım için heyecanlanmalıdır. Rize'nin kalecisi Gökhan, Konyaspor'un kalecisi Serkan... Her oyuncudan faydalanırız. Yeni bir döneme başlıyoruz, tartışacağımız çok şey olacaktır. Tecrübeli ve genç oyuncuları en verimli şekilde kullanmak istiyorum. Katıldığımız turnuvalarda hep en iyisini aradık. Bugün tesislerimiz çok daha iyi. 2000 ve 2002 bir sonuçtu. Bu sonucun üzerinden bugünkü oyunculara bir baskı yapmak doğru değil. Biz bugün sıfırdan başlıyoruz."

İlk dönemimde geldiğimde FIFA sıralamasında 30.'yduk sonra 7. sıraya geldi. Bugün 47. sıradayız ama ilk 10'un içinde olmalıyız. Alınmayan oyuncular Milli Takım oyuncusu değildir diye düşünülmesin, alınanlar da yerini garanti görmesin.

Solda Hasan Ali var ve Emre Taşdemir var. Caner'in sakatlığı nedeniyle alamadık. Umut Meraş da düşünebileceğimiz bir oyuncu. Emre Taşdemir hücuma dönük daha iyi ama sol bekte de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum.

Oğuzhan benim oynatamadığım ve çok beğendiğim bir oyuncu. Beşiktaş'ta oynatmayıp Milli Takım'a seçerek basına da malzeme vermiş oldum. Oğuzhan Milli Takım'ın bir parçasıdır. Oynamasa da burada olmasını istedim. Biraz haklı eleştiri yapın diye Oğuzhan'ı kadroya aldım! Bu da işin esprisi olsun.