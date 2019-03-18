Siyah-beyazlılar Guti’ye emanet

BUGÜN NELER OLDU

ŞENOL Güneş'in Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Moldova maçları için A Milli Takım'ın başında olması nedeniyle önümüzdeki bir haftalık süreçte Beşiktaş'ı yardımcı antrenör Guti Hernandez çalıştıracak. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarınabugünden itibaren başlayacak.600 bin Euro maaş alacağı olan Jeremain Lens'e bugün de ödeme yapılmazsa Hollandalı yıldız sözleşmesindeki özel maddeden dolayı serbest kalacak. Siyahbeyazlı yönetimin, bu olasılığı ortadan kaldırmak için Lens'in hak edişlerini mesai saatleri içinde hesabına yatırması bekleniyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi, diğer oyuncuların alacakları için de kaynak arayışını sürdürüyor.