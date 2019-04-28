G.Saray’dan 500 bin TL geldi

OBRADOVIC

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı dün gerçekleştirildi.Futbol takımımız ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değil. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara,dedik. Eski bir yönetici haciz işlemi yolladılar diye car car konuşuyorOnlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak, kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22'ye indirdik. 'Fener Ol' projesi büyük planın küçük bir adımıdır. Katılım ve miktar bizi motive eden seviyeye geldi. Rakam vermeyeceğim.Adını vermeyeceğim bir G.Saraylı, 'Fener Ol' için 500 bin TL bağış yaptı.Teknikdirektör Ersun Yanal'ın Kadıköy'de berabere biten derbiden sonra, "Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik" şeklindeki sözlerini bir üyenin eleştirmesini değerlendiren Başkan Koç, "Ben de böyle bir şeyi tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz" dediTakımın durumuna mazeret üretmediklerini söyleyen Koç, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Hocamızın isteğiyle oyuncuların listesi belirlendi" dedi."Bazı şeyleri iyi anlatamadık sanırım. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek, atıp tutmak gayet kolay. Beni kızdırmaya başladılar. Artık alttan almayacağım. Biz göreve geldiğimizde 97 milyon liralık, 100 gün içinde ödenecek faktoring şirketlerine borçlar vardı. İş o kadar bitmiş.""Obradovic, ekibi ve oyuncuları sağ olsunlar bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Fenerbahçe Beko 5'inci kez Final-Four'da. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Efes'e de başarılar dilemek istiyorum. Tarihte ilk defa iki Türk takımı Final-Four da olacak.""Fenerbahçe Kulübü mali olarak bu kadar sıkıntıda. Ben sürekli nasıl bir finansal durumda olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum ancak üyelerden, 'Tesislerin havuz fiyatları artmasın, aynı kalsın' diyenler var. Şaşırıyorum, hayretler içerisindeyim, tebrik ediyorum!"