G.Saray’dan 500 bin TL geldi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ali Koç, futbol takımının durumu ve 'Fener Ol' kampanyası hakkında şu açıklamaları yaptı:
Futbol takımımız ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değil. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara, 'Tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız, kalan maçları kazanın. Top artık sizde'
dedik. Eski bir yönetici haciz işlemi yolladılar diye car car konuşuyor (Mahmut Uslu'yu kast ediyor)
Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak, kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22'ye indirdik. 'Fener Ol' projesi büyük planın küçük bir adımıdır. Katılım ve miktar bizi motive eden seviyeye geldi. Rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs-13 Mayıs iftar, sahur arası önemli bir program yapılacak.
Adını vermeyeceğim bir G.Saraylı, 'Fener Ol' için 500 bin TL bağış yaptı. (Bu kişinin İnan Kıraç'ın eşi, aynı zamanda Ali Koç'un halası olan Suna Kıraç olduğu iddia edildi.)
YANAL'IN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ
Teknik
direktör Ersun Yanal'ın Kadıköy'de berabere biten derbiden sonra, "Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik" şeklindeki sözlerini bir üyenin eleştirmesini değerlendiren Başkan Koç, "Ben de böyle bir şeyi tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz" dedi
OYUNCU LİSTESİ HAZIR
Takımın durumuna mazeret üretmediklerini söyleyen Koç, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Hocamızın isteğiyle oyuncuların listesi belirlendi" dedi.
BENİ ARTIK KIZDIRMAYA BAŞLADILAR
"Bazı şeyleri iyi anlatamadık sanırım. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek, atıp tutmak gayet kolay. Beni kızdırmaya başladılar. Artık alttan almayacağım. Biz göreve geldiğimizde 97 milyon liralık, 100 gün içinde ödenecek faktoring şirketlerine borçlar vardı. İş o kadar bitmiş."
BASKETBOLDA OBRADOVIC SİHİR YAPIYOR
"Obradovic, ekibi ve oyuncuları sağ olsunlar bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Fenerbahçe Beko 5'inci kez Final-Four'da. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Efes'e de başarılar dilemek istiyorum. Tarihte ilk defa iki Türk takımı Final-Four da olacak."
'HALA HAVUZA ZAM OLMASIN' DİYORLAR, TEBRİK EDERİM!
"Fenerbahçe Kulübü mali olarak bu kadar sıkıntıda. Ben sürekli nasıl bir finansal durumda olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum ancak üyelerden, 'Tesislerin havuz fiyatları artmasın, aynı kalsın' diyenler var. Şaşırıyorum, hayretler içerisindeyim, tebrik ediyorum!"