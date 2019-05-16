Diagne'den Akhisarspor - Galatasaray maçı sonrası olay hareket!

Kaçırdığı penaltılarla gündem olan Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadığı maçta da bir penaltıdan yararlanamadı. Ancak bu kez Diagne'yi gündem yapan sadece bu değildi. Senegalli oyuncu maç sonrası verdiği bir röportaj sırasında yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 16.5.2019 08:08Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:55
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı.