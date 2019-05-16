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’ın da hesabı şaştı!

Tecrübeli hoca , ’deki 1,45’lik puan ortalamasıyla kariyerinde son 5 sezonun en kötü 2. değerine imza attı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019
Ersun Yanal’ın da hesabı şaştı!
Yönetimin her fırsatta gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında kalacağını açıkladığı Ersun Yanal, kurtarıcı olarak getirildiği sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı. 16. haftadan bu tarafa takımı çalıştıran ve ancak 32. haftada ligde matematiksel olarak kalmayı garantileyen Fenerbahçe'de 57 yaşındaki çalıştırıcı aynı takım gibi son yılların en kötü grafiğini çizdi. Ligde 1,53 puan ortalaması olan, resmi maçlarda ise 1,45'lik değere ulaşan tecrübeli hoca, genel ortalamasında son 5 sezonunun en kötü 2. değerine ulaştı. Yanal, geçen sezon Trabzon ile 8 maça çıkıp, 1,13 puan ortalamasıyla ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Ersun Yanal’ın da hesabı şaştı!
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