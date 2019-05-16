Galatasaray'a kupadan 7 milyon 350 bin lira gelir

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, bu organizasyonda kasasına 7 milyon 350 bin lira koydu.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda şampiyon olana kadar 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Turlara göre gelirler

Organizasyonun 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, tura başlangıç ödülü olarak 150 bin lira aldı. Galatasaray, birer beraberlik ve galibiyetten dolayı 150 bin lira alırken toplamda bu tur için 300 bin lira kazandı.

Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, tura başlangıç ücreti olarak 200 bin lira elde etti. Sarı-kırmızılılar, 2 maçı da kazandığı için toplamda 400 bin lira daha kasasına koydu. Galatasaray'ın bu turdan toplam geliri 600 bin lira oldu.

Çeyrek finalde yine 1. Lig takımı Hatayspor ile eşleşen sarı-kırmızılılar, katılım ücreti olarak 250 bin lira aldı. Hatay temsilcisiyle yaptığı 2 maçın birini kazanıp diğerini kaybeden Galatasaray, 300 bin lira da performans primi alırken, çeyrek finalden 550 lira gelir elde etti.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, yarı finalde ise Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Tura katılım bedeli olarak 300 bin lira kazanç sağlayan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik için toplamda 600 bin lira aldı. Sarı-kırmızılı ekibin yarı finalden geliri 900 bin lirayı buldu.

Galatasaray, finale kadar uzanan yolda 2 milyon 350 bin lira kazanç sağladı.

Şampiyonluktan 5 milyon lira

Akhisarspor ile oynanan final maçını da kazanarak kupayı müzesine götüren Galatasaray, ayrıca şampiyonluk primi olarak 5 milyon lira daha aldı.

Galatasaray'ın reklam ve maç günü hasılatı hariç Türkiye Kupası'ndan performans geliri, 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşti.

Akhisarspor'un geliri 5 milyon 300 bin lira

Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlayan Akhisarspor ise bu organizasyondan 5 milyon 300 bin lira gelir sağladı.

Ege temsilcisi, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı.

Kupada finale kadar 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu performansından dolayı finale kadar 2 milyon 800 bin lira kazanan Akhisarspor, finalde kaybettiği için 2 milyon 500 bin liralık ikincilik primini aldı. Böylelikle yeşil-siyahlı ekibin toplam geliri 5 milyon lirayı aştı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, kupayı kazanması durumunda doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ve gelecek sezon için yaklaşık 70 milyon liralık geliri de kasasına koyacaktı.