Kadıköy’de ters hırka tartışması

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Okul gezisi sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'na gelen Galatasaraylı minik taraftar Duhan Emir'in üzerindeki sarı-kırmızılı hırkanın ters çevrilmesi tartışma konusu oldu. Büyük tepki çeken olay hakkında açıklama yapan Fenerbahçeli yetkililer, kendilerinin böyle bir şey yapmadıklarını belirterek, her kulüp taraftarına kapılarının açık olduğunu belirtti. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı… Hırkanın öğretmeni tarafından ters giydirildiği öğrenildi. Bu arada Galatasaray Kulübü'nün, minik taraftarı Başakşehir maçında ağırlamak için harekete geçtiği kaydedildi.