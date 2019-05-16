Kupa beyi Galatasaray

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Çifte kupa hedefleyen Galatasaray, Sivas'taki finalde Akhisarspor'u yenip 57. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Aslan, sezon başında Süper Kupa'yı kaybettiği Ege temsilcisi karşısında'nun golüyle geriye düştü. Ardındanile penaltı kaçırdı.Akhisar'ı 10 kişi bıraktı.galibiyeti getirdi. 23. finalinde 18. kez bu kupayı alan Galatasaray'da gözler Süper Lig'de Başakşehir'le pazar günü oynanacak lig şampiyonluğu finaline çevrildi.Akhisar'ı Türkiye Kupası finalinde deviren Galatasaray ezeli rakiplerine fark attı. Aslan toplam kupa sayısını 73'e çıkarırken, Fenerbahçe 56, Beşiktaş 51'de kaldı. Sarı-kırmızılı takımın kupa dökümü şöyle: 21 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 12 TSYD, 10 Cumhurbaşkanlığı, 5 TFF Süper Kupa, 5 Başbakanlık, 1 UEFA, 1 UEFA Süper Kupa.Galatasaray'ın kupa şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından kutladı. Erdoğan, "Final karşılaşmasında @Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray yaklaşık 18 milyon TL'lik primi de kasasına koydu.Türkiye Kupası'nda 4 kez final oynayan Fatih Terim, üçünden zaferle ayrıldı (1998/99-1999/2000-2018-19), Terim 19 sene sonra Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.