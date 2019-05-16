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'den son dakika transfer açıklaması! Ryan Babel: 'Yeni durağım...'

'den son dakika transfer açıklaması geldi. Premier Lig'den düşen Fulham ile olan sözleşmesi sona eren ve adı ve ile anılan 'ın eski futbolcusu Ryan Babel'den sürpriz bir Instagram paylaşımı geldi.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 19:54
Ryan Babel'den son dakika transfer açıklaması! Ryan Babel: 'Yeni durağım...'

Premier Lig'de küme düşen Fulham'ın formasını giyen Hollandalı futbolcu Londra ekibinden ayrılacağını geçmiş günlerde açıklamıştı. Ryan Babel Instagram hesabından kafa karıştıran bir hikaye paylaştı.

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Ryan Babel'den son dakika transfer açıklaması! Ryan Babel: 'Yeni durağım...'
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