Ryan Babel'den son dakika transfer açıklaması! Ryan Babel: 'Yeni durağım...'
Ryan Babel'den son dakika transfer açıklaması geldi. Premier Lig'den düşen Fulham ile olan sözleşmesi sona eren ve adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'den sürpriz bir Instagram paylaşımı geldi.
Giriş Tarihi: 16.5.2019 21:33Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 19:54
Premier Lig'de küme düşen Fulham'ın formasını giyen Hollandalı futbolcu Londra ekibinden ayrılacağını geçmiş günlerde açıklamıştı. Ryan Babel Instagram hesabından kafa karıştıran bir hikaye paylaştı.