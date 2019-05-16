Şenol Güneş'i ıslıklayan Sergen Yalçın'a ne yapmaz!

Beşiktaş'ın son oynadığı maçta Alanya'nın hocası Sergen Yalçın'a büyük bir ilgi ve sevgi gösterisi vardı. Sizce Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırabilecek donanıma sahip mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı tüm takımlar pozitif futbol oynamaya çalıştı. Sezon başından alıp, götürdüğü bir kulüp olmadı henüz. Yalçın'ın böyle bir dönem yaşayıp, ligin ilk beşine oynayıp, hatta kupa finali-yarı finali yaptığı bir sezon yaşadıktan sonra büyük bir takımın başına geçmesi sanki daha doğru olur. Hem tecrübesi hem de CV'si güçlü bir şekilde bu ceketi giyer.

LEVENT TÜZEMEN: Sergen Yalçın, zeki bir oyuncuydu. Takımı sırtlar, arkadaşlarını bir lider olarak yönetirdi. Ancak bunları canı istediğinde yapardı. Hocalığının da başarılı olacağını iddia ederim. Ama çabuk sıkılan, öfkelenen bir karakteri var. Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'a hoca olması zor. Çünkü Fikret Orman, Güneş'le bile sorunlar yaşadı. Sergen Yalçın ile uyum sağlaması zor. Beşiktaş taraftarı Sergen'i bağrına bastı ama aynı taraftar takımı iki yıl üst üste şampiyon yapan, Devler Ligi'nde gruptan namağlup çıkaran Güneş'i ıslıkladı. Sergen, hoca olur, kötü sonuçlarda tribünden tepki alırsa sabır göstermez çeker gider. Sergen'in önce bir takımda istikrarlı bir hoca olmaya ihtiyacı var.

AHMET ÇAKAR: Sergen Yalçın epey süre hocalık yaptı. Başarılı da oldu. Yaşı da kemale geldi. O halde ona o şans verilmelidir .Aynı şansı zamanında Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam ve Samet Aybaba da kullandılar. Şimdi sıra Sergen Yalçın'da. Sergen hoca olduğunda yüzde 100 başarı garantisi yok tabii ki ama camiada kredisi çok.



TARAFTARIN GÜVENİ SARSILDI

Beşiktaş'ın Alanya'yı yendiği maçta tribünler, sahadan çok yönetim ve rakipleriyle uğraştı. Oysa Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı da var ve ikinci olma ihtimali oldukça yüksek. Beşiktaş'ta neler oluyor?

ÇAKAR: Beşiktaş tribünleri maalesef nankör insanlar. Geçmişte yaptıkları yanlışlara devam ediyorlar. Onlar Beşiktaş tarihinin en başarılı başkanı rahmetli Süleyman Seba'yı sinkaflı küfürlerle istifaya davet ettiler. Tamam, Fikret Orman bir Seba değil ama Beşiktaş tarihinin en iyilerinden biri. Şampiyonluklar yaşandı ve yine Orman döneminde dünyanın en iyi stadı yapıldı. 'Bu stadı Orman yapmadı' diyenlere de cevabım şu; devletin büyük bir katkısı oldu ama sonuçta tarihe 'Vodafone Park, Orman zamanında yapıldı' diye geçecektir.

TÜZEMEN: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok. İkincilik şansı da zor. Bence üçüncülüğü koruması gerekir. Son Alanya maçında oyuncuların vücut dili, Galatasaray yenilgisinden sonra kaçan şampiyonluk şansını bize fotoğrafladı.

ÜRÜNDÜL: Beşiktaş bu sene başarılı bir sezon geçiremedi. Ama Trabzon'un son kaybettiği iki puan dolayısıyla artık üçüncülüğü bırakmaz. Matematiksel olarak da şampiyonluk şansı var. Ama bence üçüncü bitirir. Doğal olarak da büyük takım taraftarını tatmin etmez.

BİLGİÇ: Tribün taraftarının aynı zamanda kongre üyesi de olması, Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayırıyor. O yüzden tribün sesi çoğu zaman seçimlere direkt olarak yansır. Orman ile taraftarın arasındaki bağların kopması enteresan. O da tribünden gelen bir başkan çünkü. Stat şartlarının değişmesi ile seyirci profilinin de değiştiğini görüyoruz Beşiktaş'ta. Fiyatlar arttı ve artık tüketici bilinci daha önde olanlar geliyor maçlara. Bu nedenle ortamı tartan ve değerlendiren taraftarlar azaldı artık. Galatasaray yenilgisinin, garip bir hakem yönetimiyle birlikte gelmesi, Beşiktaş taraftarının Orman yönetimine olan güvenini sarstığını düşünüyorum. Bu nedenle Alanya maçını lig motivasyonu ile yaşamadılar.

TİMURLENK: Güneş ile iki yıl şampiyon olan kadro, üç sezon arka arkaya şampiyon olabilecek kaliteye sahipti. Bunu başarsalar, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirleriyle sezon başında kadro revizyonu yapabilirdi. G.Saray'ın şampiyonluğu hesapları bozdu. Orman bugüne kadar yaptıklarıyla başarılı bir başkan ve ama kulübün geldiği nokta, yaşlı kadro ve teknik adam ayrılığı bana Milan'ı hatırlatıyor. Taraftarın takdirine saygı duyarım ama birilerinin yapamadığını iddia ediyorsanız, yapabileceğinize inandıracaksınız. Beşiktaş'ta muhalefetin böyle bir gücü yoktu, bu da kongrede görüldü.



BİRİNCİ TERCİH ABDULLAH AVCI

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sergen'i teknik adamlığında başarılı buluyorum. Ayrıca bu işte faal futbolculuk hayatından çok daha ciddi. Bunun kararını yönetim verecek. Taraftarın Sergen Yalçın isteğinden sonra benim görüşüm şöyle netleşti: Herhangi bir duyumum yok ama bana göre Lucescu ve Guti devre dışı. Abdullah Avcı birinci tercih. Olmazsa Sergen Yalçın gelir.

BÜLENT TİMURLENK: Lucescu'nun neden adaylar arasında olduğuna bir anlam veremiyorum. Sanırım bir akıl tutulması… Milli Takım'daki tercihleri ve basın toplantılarındaki söylemleriyle bu meslekte artık emekli olması gerektiğini kanıtlamıştı. Beşiktaş için en doğru iki aday; müthiş oyun analizi, yaşlandıkça oturan ve sorumluluk alan karakteriyle Sergen Yalçın ve son bir yılın tartışmasız en iyi hocası Okan Buruk. Sergen ile Okan arasında Beşiktaş, elbette kendi altyapısından yetişen evladı Sergen Yalçın'ı seçecektir.?

BUGÜN NELER OLDU