Son dakika: FLAŞ | Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 12.500 TL para cezası, futbolcu Samudio'ya ise rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.



PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:



1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün, medya sorumlusunun yayın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST I, SPOR TOTO C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.05.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, SPOR TOTO KUZEY ALT 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408, 409, DOĞU ÜST 415, 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün, 12.05.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT A, B, C, D, E, GÜNEY ALT E, F, GÜNEY ÜST E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MEPAŞKART BATI TRİBÜN ALT D nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.05.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ÜST A, B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BURSASPOR Kulübü'nün, 10.05.2019 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.