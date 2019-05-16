Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Son dakika: - maçının hakemi açıklandı

ile arasında oynanacak olan kritik maçın hakemi belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçını hangi hakemin yöneteceği hafta içi gerek futbolseverler arasında gerekse spor programlarında uzun uzun tartışılmıştı. TFF yaptığı açıklamayla Galatasaray - Başakşehir maçını 'ın yöneteceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 14:28
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak ve 3. sırayı yakından ilgilendiren maçın hakemi de Fırat Aydınus oldu.

Maçların VAR'ları daha sonra açıklanacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta hakemleri:

DETAYLAR BİRAZDAN...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN