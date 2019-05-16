Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak ve 3. sırayı yakından ilgilendiren maçın hakemi de Fırat Aydınus oldu.

Maçların VAR'ları daha sonra açıklanacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta hakemleri:

DETAYLAR BİRAZDAN...