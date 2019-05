5’i bir yerde!

BUGÜN NELER OLDU

Yayın hayatına 1994 yılında başlayan Four Four Two (4-4-2) dergisi, 25. yılı şerefine son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu belirledi. Barcelona'da oynayan futbolcuların ağırlığının dikkat çektiği listede yolu Türkiye'den geçmiş isimler de yer alıyor.77. sırada Wesley Sneijder (G.Saray) bulunurken 80. basamak Samuel Eto'o'nun (Antalya- Konya) ve 84. basamak ise Didier Drogba'nın oldu (G.Saray). Listedeki 101 yıldızdan 30'u hâlâ futbolcu olarak kariyerine devam ediyor. Geriye kalanlar ise teknik direktör ya da eğitmen olarak futbolun içinde yer alıyor. Zirvedeki isim ise Barcelonalı Lionel Messi.