Kulüp tesislerinde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ligde kalmak için önemli bir maça çıkacaklarını belirten Akdağ, "Fenerbahçe maçı önemli bir maç ve büyük takım olması nedeniyle de daha önemli hale getiriyor. Biz takım olarak açıkçası buna bakmıyoruz bu saatten sonra 38 puanı nasıl yaparız ona bakıyoruz." dedi.

Akdağ, hedeflenen puanı almaları dahilin ligde kalmayı başaracaklarını dile getirerek, "38 puanı alınca ligde kalacağımızı düşünüyorum. Önemli olan iki maçı güzel bir şekilde atlatmamız. İyi hazırlanıyoruz. Malatya'dan kötü bir mağlubiyet aldık kötü hafta geçirdik ama şimdi Fenerbahçe maçını düşünüyoruz. Bu maçı alıp Kayseri'de güzel bir final yapacağımızı düşünüyorum. Kim düşer bilmiyorum ama iki maçı aldığımız takdirde biz düşmeyeceğiz. Bu yüzden takım arkadaşlarımızla her şeyin bilince elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında tribündeki seyircilerle ile yaşadığı diyaloğa değinen Akdağ, şunları kaydetti:

"Ligin boyu kısalıyor ve her maçın önemi çok fazla bu yüzden saha içinde çok farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz. Top toplayan çocuğa tepkim yoktu. Tribünden iki üç kendini bilmez topu attı ve tepkim tamamen onlar içindi, yine olsa yaparım. Çocukla alakalı hakem ne söylediğimi iyi biliyor. Biz artık geçmişi unutup geleceğe bakıyoruz. 6 puanı alıp Erzurumspor'un küme düşmesini bekleyenleri sevindirmeyeceğiz."

SEHİC: "KAYSERİ'YE DAHA MORALLİ GİTMEYİ İSTİYORUZ"

Tecrübeli file bekçisi İbrahim Sehic de Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi.

Sehic, iki takımın da birbirini iyi tanıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda Fenerbahçe maçına yüzde 100 hazırız. Hafta içi bu maç üzerine çok konuştuk yoğunlaştık. En önemlisi Fenerbahçe bizi biliyor biz de onları. Bu maçta da sürprizle karşılaşmayacağız. Maçın sonunda galip gelen takım olacağız. Bu son final maçı olacak. Kayseri'ye daha moralli gitmeyi istiyoruz."