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BBSK 1-0 Karagümrük | Maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off yarı final ilk maçında , 'ü 1-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 18:39
Manisa BBSK 1-0 Karagümrük | Maç sonucu

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne oldu. İki ekibin de değerlendiremediği pozisyonların ardından müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kaleci Yusuf Balcıoğlu, 72. dakikada topa ceza sahası dışında elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 90. dakikada Erhan Kara ile öne geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Play-off finaline yükselecek ekip 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

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Manisa BBSK 1-0 Karagümrük | Maç sonucu
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