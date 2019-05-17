Sezonun finaline Cüneyt Çakır atandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında G.Saray kendi sahasında M.Başakşehir'i konuk edecek. Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev randevuda Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak
. Çakır, daha önce iki takım arasında sadece bir kez düdük çalmıştı ve 2017'de oynanan o müsabaka Başakşehir'in 4-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
MHK BOMBADAN ERKEN DÖNDÜ
Aydınus'un 30 gün ceza almasına neden olan temsilci Altun, Trabzonspor-Beşiktaş maçına verildi ama atamaya ayar geldi
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rabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Fırat Aydınus'u görevlendiren Merkez Hakem Kurulu (MHK), temsilci olarak ise maça Aydınus'un daha önce tartışma yaşadığı Cenk Altun'u atadı. 24. haftada oynanan Y.Malatya-Başakşehir maçında Aydınus'un yardımcı hakeme yönelik küfürlü söylemlerini TFF'ye bildiren
ve maç sonu Aydınus'un hıncına uğrayan temsilci Altun'un ismi kısa bir süre sonra Trabzonspor-Beşiktaş maçının listesinden kaldırıldı. MHK hatasından gün içerisinde dönerken, bir süre maçın temsilci isminin bulunduğu bölüm boş kaldı. Ardından Cenk Altun, Bursaspor-Göztepe maçının temsilcisi Hakan Taşçı ile yer değiştirildi.