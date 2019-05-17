Sezonun finaline Cüneyt Çakır atandı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında G.Saray kendi sahasında M.Başakşehir'i konuk edecek. Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.. Çakır, daha önce iki takım arasında sadece bir kez düdük çalmıştı ve 2017'de oynanan o müsabaka Başakşehir'in 4-0 üstünlüğü ile sona ermişti.Aydınus'un 30 gün ceza almasına neden olan temsilci Altun, Trabzonspor-Beşiktaş maçına verildi ama atamaya ayar geldirabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Fırat Aydınus'u görevlendiren Merkez Hakem Kurulu (MHK), temsilci olarak ise maça Aydınus'un daha önce tartışma yaşadığı Cenk Altun'u atadı.ve maç sonu Aydınus'un hıncına uğrayan temsilci Altun'un ismi kısa bir süre sonra Trabzonspor-Beşiktaş maçının listesinden kaldırıldı. MHK hatasından gün içerisinde dönerken, bir süre maçın temsilci isminin bulunduğu bölüm boş kaldı.