Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yücel İldiz: "Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz"

: "Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz"

Teknik Direktör , Süper Lig hedefini yakalayarak mutlu sona ulaştıklarından dolayı mutlu olduklarını, takımın neler yapabileceğini herkese gösterdiklerini ifade etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:53
Yücel İldiz: Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Haluk Ulusoy tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu bir sezonun ardından hedefi yakalamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

İldiz, takıma geldiği ilk günden bu yana çok ciddi bir şekilde gösterilen desteğin meyvelerini güzel bir şekilde topladıklarını anlatarak, "Herkes sıcak ilgi gösterdi. Camiada bütünlüğü sağlamak bizim için avantaj oldu. Bu birliktelik ve bize olan inançla deplasmanlardan istediğimizi aldık. Gerek oynadığımız futbol açısından gerekse de çağdaşlık ve hedef açısından Denizlispor'un ne olduğunu herkes gördü. Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz. Artık bundan sonra bu mutluluğu hiçbir şey bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yücel İldiz: "Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN