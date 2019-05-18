Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Son maça 75 puanla giren Bayern Münih, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih'i iki puan geriden takip eden Borussia Dortmund ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmadı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Gelecek sezonda FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Borussia Mönchengladbach, VFL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Hannover 96 ile Nürnberg bir alt lige düşerken, 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Ozan Kabak'ın formasını giydiği VFB Stuttgart ise 2'nci Bundesliga'yı 3'üncü bitirecek takım ile play-out maçında karşılaşacak.