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'de play-off eşleşmeleri belli oldu

'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Hatayspor ile , ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 18:49
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 34 haftalık normal sezon, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Son hafta maçlarının ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Hatayspor, 4. bitiren Osmanlıspor, 5. basamaktaki Gazişehir Gaziantep ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, play-off'lara katılma hakkı elde etti.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off etabında Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.

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Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
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