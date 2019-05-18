Dev maç Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

TRABZONSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ



53' Novak

74' Kagawa

77' Yusuf

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

11. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nı rakibine rağmen sert şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

17. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde Sosa'nın şutuna yakın mesafeden Yusuf Yazıcı ayak koydu ancak top üsten auta çıktı.

18. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayına yakın noktada yerden şutunda kaleci Karius sol tarafına yatarak topa sahip oldu.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topu rakiplerinden kurtaran Nwakaeme'nin plase vuruşunda, kaleci Karius büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada sağdan ceza alanına giren Güven Yalçın'ın pasında yakın mesafede Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

51. dakikada Quaresma'nın soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Mirin'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinde topu kornere çeldi.

53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün ortasında, arka direkte altı pas içinde Novak'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

60. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında, ceza alanı içinde Kagawa'nın gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

61. dakikada Sosa'nın pası sonrası ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Karius topu çıkardı.

62. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi.

74. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Ljajic'in pasında yakın mesafede Kagawa, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pası sonrası ceza alanı dışında Yusuf Yazıcı'nın yerden vuruşunda, kaleci Karius'u geçen top yan direkten döndü.

77. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayının gerisinden Yusuf Yazıcı'nın plase vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Amiri), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+4 Murat Cem Akpınar), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 84 Ekuban)

Beşiktaş: Karius, Adriano (Dk. 46 Necip Uysal), Vida, Mirin, Caner Erkin, Medel (Dk. 46 Kagawa), Hutchinson, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 87 Lens), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 53 Novak, Dk. 77 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 74 Kagawa (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Caner Erkin, Dk. 72 Mirin (Beşiktaş) Dk. 90+1 Sosa ve Amiri, Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçı 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Karaman, bu maçta savunmada cezası sona eren Majid Hosseini'ye görev verirken, Atiker Konyaspor mücadelesinde görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu. Ayrıca sakatlıktan dönen Pereira da sağ bekte, Kamil Ahmet'in yerine görev aldı. Bordo mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin dışında ise eksik oyuncu yer almadı.





BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK MEDEL



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre zorunlu değişikliğe gitti. Güneş, sağ baldırında ağrısı devam eden ve kadroda yer almayan Dorukhan Toköz'ün yerine Gary Medel'e 11'de görev verdi. Son olarak ligin 29'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yaptıktan sonra cezası ve sakatlığı nedeniyle görev alamayan Şilili oyuncu, 3 maçlık aradan sonra formasına kavuştu. Siyah beyazlı takımda sakatlığı süren Gökhan Gönül de maç kadrosunda yer almadı.



MAÇA YOĞUN İLGİ



Trabzonsporlu taraftarlar, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Bordo mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca iftarın maç saatine denk gelmesi nedeniyle taraftarların Medical Park Stadyumu'na yiyecek sokmalarına izin verildi.



EREN BÜLBÜL'ÜN AĞABEYLERİ AĞIRLANDI



Bu arada Trabzonspor Kulübü Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Beşiktaş maçı öncesinde tribünde ağırladıkları şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül'e üzerinde 'Eren Bülbül' yazılı bordo mavili forma hediye etti.



U21'DE TRABZONSPOR GALİP



U21 Ligi'nin 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, Koray Kılınç'ın kaydettiği golle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.



GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜYLE YAZ OKULU ANLAŞMASI



Öte yandan Trabzonspor Kulübü, bugün basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaz okulu açılması için Akyazı Medical Park Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün katıldığı törende her iki taraf da atılan bu adımın Trabzon'un spor kültürü için hayırlı olması temennisinde bulundu.



AĞAOĞLU: GENÇ SPORCULARIN ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ



İmza töreninin ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'da sadece futbol alanında Yusuf Yazıcılar, Abdulkadir Ömürler yetiştirmiyoruz. Tüm spor branşlarında da altyapılardan yeni çocukların, genç sporcuların çıkması için mücadele ediyoruz. Umarım bu protokol sayesinde genç basketbolcularımız, genç voleybolcularımız ve genç hentbolcularımız yeniden Trabzon'un gururu olmak için mücadele edecektir" dedi.



ÖZTÜRK: İNŞALLAH İLERİDE BİREYSEL SPORLARI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE BUNU GENİŞLETİRİZ



Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise "Sayın Ahmet Ağaoğlu, bugün Trabzon'da uzun zamandır kendi kaderine terk edilen voleybol ve hentbol branşlarının yeniden dirilmesi için çok önemli bir adım attı. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu adımı destekliyor, kapsamının genişlemesi için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah şimdilik takım sporlarında başlattığımız bu protokolü ilerleyen süreçte bireysel sporları da kapsayacak şekilde genişletiriz" diye konuştu.