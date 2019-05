Daha iyisini yapacağız

FLORYA'DA

DİAGNE

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü, Florya'da kutlandı.O günkü oyuncularım bugün meslektaşlarım oldu. O günkü his, bugünde de devam ediyor.Hepsini tebrik ediyorum. Mutlaka UEFA Kupası'ndan daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz ve Allah nasip ederse de bunu başaracağız. Galatasaray camiasına da inşallah buna benzer ya da daha iyi başarıları tattırırız.Süper Kupamız, UEFA Kupamız, lig şampiyonluklarımız var ama süreci iyi geçirebilirsek uzun vadedeistiyorum. İçimde bir umut, bunu taşıyorum.Aradan 19 yıl geçmiş. Her yıl aynı heyecanla kutluyoruz.Galatasaray tarihinin en önemli gününü yaşıyoruz. Bu başarı tesadüf değildi. Ben kendime düşen kısmı yaptığımı düşünüyorum.Beşiktaş ve Rize'yi yenen, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da takıma 8 milyon TL prim verildi. Terim'in direktifiyle bu primden Florya'daki personele de pay ayrıldı. Tesis çalışanları dün idman sırasında saha kenarında toplandı ve şampiyonluğa yaklaşan takımı alkışladı. Futbolcular da Florya personeli ile şampiyonluk tezahüratı yaptı.Galatasaraylı futbolcular, yarın Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-kırmızılı ekipte sağ baldırında ağrı hisseden Sinan Gümüş, çalışmayı yarıda bıraktı.FutbolFederasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Türkiye Kupası zaferi sonrası Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdiği sırada boğaz kesme hareketi yapan Diagne'nin ceza kuruluna sevkine gerek görmedi. Golcü futbolcu, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" sözlerinin akabinde söz konusu hareketi yapmıştı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD'ın iftarında çarpıcı açıklamalar yaptı: "UEFA zaferinin 19. yılı... Bu ruhun, kaybolmamasını diliyorum. Hocamız Fatih Terim'e teşekkür ediyoruz. Galatasaray her şeyi sahada kazanmıştır. Saha dışları bizden uzak olsun. İnşallah taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz."Sonhaftaların yıldızı Feghouli, Başakşehir maçına yönelik şu açıklamaları yaptı: "Başakşehir maçı için çok sabırsızım. Final oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağımız için rakibin üzerinde baskı olacak. Bu maçı alacağız. Bu sezon fazla sakatlık yaşamadığım için sürekli forma giydim. Sürekli oynamak da bana katkı sağladı.''Akhisar'lasözleşmesini uzatmayan Fatih Öztürk'ten sonra Galatasaray'ın ikinci transferi olması beklenen Ryan Babel, üç gün önce İstanbul'a geldi. Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.