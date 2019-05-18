Daha iyisini yapacağız

Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü, Florya'da kutlandı. Kopenhag'da 17 Mayıs 2000'de oynanan final maçında, Arsenal'i mağlup ederek, UEFA Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ile o dönem futbolcu olan yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel, kameraların karşısına geçti ve dikkat çeken açıklamalar yaptı: Fatih Terim:
O günkü oyuncularım bugün meslektaşlarım oldu. O günkü his, bugünde de devam ediyor. 17 Mayıs çok önemliydi. O gün tüm emek veren oyuncularım aslan gibi mücadele etmişti.
Hepsini tebrik ediyorum. Mutlaka UEFA Kupası'ndan daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz ve Allah nasip ederse de bunu başaracağız. Galatasaray camiasına da inşallah buna benzer ya da daha iyi başarıları tattırırız.
AVRUPA'DAKİ BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİLDİ
Hasan Şaş:
Süper Kupamız, UEFA Kupamız, lig şampiyonluklarımız var ama süreci iyi geçirebilirsek uzun vadede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almayı
istiyorum. İçimde bir umut, bunu taşıyorum.
Ümit Davala:
Aradan 19 yıl geçmiş. Her yıl aynı heyecanla kutluyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde daha iyilerini kutlarız.
Claudıo Taffarel:
Galatasaray tarihinin en önemli gününü yaşıyoruz. Bu başarı tesadüf değildi. Ben kendime düşen kısmı yaptığımı düşünüyorum. Sonuçta bir kaleci olarak o pozisyonda o topu çıkarmanız gerekiyor. Nasıl Hasan ve Ümit'in gol atması gerekiyorsa ben de bir kaleci olarak üzerime düşeni yaptım.
FLORYA'DA ŞAMPİYONLUK HAVASI ESMEYE BAŞLADI
Beşiktaş ve Rize'yi yenen, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da takıma 8 milyon TL prim verildi. Terim'in direktifiyle bu primden Florya'daki personele de pay ayrıldı. Tesis çalışanları dün idman sırasında saha kenarında toplandı ve şampiyonluğa yaklaşan takımı alkışladı. Futbolcular da Florya personeli ile şampiyonluk tezahüratı yaptı.
SAKATLANAN SİNAN İDMANI YARIDA BIRAKTI
Galatasaraylı futbolcular, yarın Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-kırmızılı ekipte sağ baldırında ağrı hisseden Sinan Gümüş, çalışmayı yarıda bıraktı.
DİAGNE DİSİPLİNE GÖNDERİLMEDİ
Futbol
Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Türkiye Kupası zaferi sonrası Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdiği sırada boğaz kesme hareketi yapan Diagne'nin ceza kuruluna sevkine gerek görmedi. Golcü futbolcu, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" sözlerinin akabinde söz konusu hareketi yapmıştı.
'SAHA DIŞI BİZDEN UZAK OLSUN'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD'ın iftarında çarpıcı açıklamalar yaptı: "UEFA zaferinin 19. yılı... Bu ruhun, kaybolmamasını diliyorum. Hocamız Fatih Terim'e teşekkür ediyoruz. Galatasaray her şeyi sahada kazanmıştır. Saha dışları bizden uzak olsun. İnşallah taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz."
50 BİN TARAFTAR RAKİBİ BASKI ALTINA ALIR
Son
haftaların yıldızı Feghouli, Başakşehir maçına yönelik şu açıklamaları yaptı: "Başakşehir maçı için çok sabırsızım. Final oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağımız için rakibin üzerinde baskı olacak. Bu maçı alacağız. Bu sezon fazla sakatlık yaşamadığım için sürekli forma giydim. Sürekli oynamak da bana katkı sağladı.''
RYAN BABEL İSTANBUL'DA
Akhisar'la
sözleşmesini uzatmayan Fatih Öztürk'ten sonra Galatasaray'ın ikinci transferi olması beklenen Ryan Babel, üç gün önce İstanbul'a geldi. Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.