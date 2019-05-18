Kalbinin sesini dinlemedi

BUGÜN NELER OLDU

Efsane haline geldiği Real Madrid'den sonra Porto'nun formasını terleten Iker Casillas, 1 Mayıs'ta idman sırasında kalp krizi geçirerek sevenlerini üzmüştü. Tedavisini sürdüren 37 yaşındaki kaleci için dün Portekiz ve İspanyol basınındanhaberleri geldi. Ancak bu iddialara jet yalanlama geldi. Casillas konuyla ilgili sosyal medyadan, "Emekli olma kararı alacağım gün mutlaka gelecek. O haberi benim duyurmama izin verin" açıklamasını yaptı.İspanyol kaleci, başarılarla dolu kariyeri boyunca 25 kupa kaldırdı. İşte Casillas'ın koleksiyonu; 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 İspanya Ligi Şampiyonu, 4 İspanya Süper Kupa Şampiyonu, 2 İspanya Kral Kupası, 1 Portekiz Ligi Şampiyonu, 2 Portekiz Süper Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 3 Dünya Kulüpler Kupası.Casillas, 3 kez Real Madrid'de 2 kez Milli Takım'da 2 kez de Dünya Kulüpler Kupası'nda olmak üzere 7 defa yılın kalecisi seçildi.Cech, Buffon ve Casillas diye sayardık dünyanın en iyi üç kalecisini... Buffon, devam ediyor. Cech bu sezon veda etti, Casillas ise ısrarlı... "Bıraktı" manşetlerine sosyal medyadan, "Bir gün bırakacağım ama o gün bugün değil" yanıtını verdi. İlk Şampiyonlar Ligi maçına 16 yaşında okuldan apar topar götürülen Casillas, Mourinho ile yaşadığı gergin dönem dışında Real Madrid'in vazgeçilmeziydi. Mucizevi kurtarışlarının ardından İspanyol medyası onun için defalarca "Aziz Iker" manşetini attı. Real'den ayrıldıktan sonra Porto'da huzuru buldu. İnsan hayatında önce sağlık sonra kariyer. 25 kupalı Casillas'ın eldivenlerini çıkarıp çıkarmayacağına, ortada böyle ciddi sağlık sorunları varken tıp adamları karar verecek.