Kardeş payı

Süper Lig'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, misafir ettiği Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Gol perdesi, 25. dakikada açıldı. Volkan Fındıklı'nın, savunmayı oyundan düşüren harika pasına hareketlenen Skubic, kaleci Scuffet'e takıldı. Pozisyonu takip eden Milosevic'in yaptığı vuruşta Scuffet açıyı daraltarak bir kez daha topa müdahale etti. Seken topu Ömer Ali, kalenin tavanından ağlarla buluşturdu ve Konyaspor'u öne geçirdi: 0-1.
56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve müsabaka 1-1 sonuçlandı. Ligde 16. beraberliğini alan Aykut Kocaman'ın ekibi 5.'lik şansını kaybetti.