Kardeş payı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, misafir ettiği Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Gol perdesi, 25. dakikada açıldı. Volkan Fındıklı'nın, savunmayı oyundan düşüren harika pasına hareketlenen Skubic, kaleci Scuffet'e takıldı. Pozisyonu takip eden Milosevic'in yaptığı vuruşta Scuffet açıyı daraltarak bir kez daha topa müdahale etti.56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasındaKalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve müsabaka 1-1 sonuçlandı. Ligde 16. beraberliğini alan