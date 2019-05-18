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resmen açıklandı! ve transfer...

ve transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alman forvet Max Kruse'nin, kulübü Werder Bremen'den ayrılacağı resmen açıklandı. Bonservisi elinde olan Max Kruse, Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Max Kruse ve Fenerbahçe özelinde, transfer haberlerine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.5.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 09:52
Max Kruse resmen açıklandı! Fenerbahçe ve transfer...

'ye transferde iyi haber! Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen , kulübü Werder Bremen'le yollarını resmen ayırdı. Sarı lacivertli takımın ilgi gösterdiği 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Werder Bremen'le sözleşmesi sona ermişti.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada Max Kruse ile yolların ayrıldığı duyurulurken, Alman yıldız da bu haberi doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıl boyunca bu kulüpte oynamaktan ve takıma kaptanlık yapmaktan büyük keyif aldım. Bremen'deki günlerim benim için her zaman harika bir anı olacak"

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise ayrılık kararının ardından, "Max ile devam etmek istediğimizi hep vurguladık ama o, yeni bir meydan okumada karar kıldı. Bu isteğine saygı duyuyoruz." dedi.

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Max Kruse resmen açıklandı! Fenerbahçe ve transfer...
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