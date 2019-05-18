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Sarıyer’i farklı geçen avantajı kaptı

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Sarıyer’i farklı geçen Sakaryaspor avantajı kaptı
TFF 2.Lig play-off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup edip, final kapısını ardına kadar açtı. Sakarya'nın gollerini Berk İsmail Ünsal (2), Oğuz Kocabal ve Savaş kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü son anlarda bulduğu golle 1-0 yendi. Kaleci Yusuf'un 72'de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlı ekip, 90. dakikada Erkan Kaya'nın attığı golle rövanş için avantaj yakaladı. Rövanş mücadeleleri, 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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Sarıyer’i farklı geçen Sakaryaspor avantajı kaptı
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