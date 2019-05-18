Sarıyer’i farklı geçen Sakaryaspor avantajı kaptı

TFF 2.Lig play-off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup edip, final kapısını ardına kadar açtı. Sakarya'nın gollerini Berk İsmail Ünsal (2), Oğuz Kocabal ve Savaş kaydetti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü son anlarda bulduğu golle 1-0 yendi. Kaleci Yusuf'un 72'de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlı ekip, 90. dakikada Erkan Kaya'nın attığı golle rövanş için avantaj yakaladı.
Rövanş mücadeleleri, 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak.