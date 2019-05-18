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Türkiye- maçının öncelikli bilet satışı başladı

A 'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 12:59
Türkiye-Fransa maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, "taraftarkulubu.tff.org" sitesinde iki gün devam edecek ve her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek.

Maçın bilet fiyatları 1. kategori 100, 2. kategori 35 ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.

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Türkiye-Fransa maçının öncelikli bilet satışı başladı
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