Abdullah Avcı'dan Fatih Terim için şok sözler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala ligde şampiyonluğunu ilan etti. İlk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamlayan ancak ikinci yarıda bu avantajını kullanamayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etme şansını kullanmayan Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Avcı, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için gündem yaratacak ifadelerde bulundu. İşte 55 yaşındaki teknik direktörün o açıklamaları...