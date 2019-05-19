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'dan için şok sözler

teknik direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak sarı kırmızlı ekibin şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Avcı'nın hedefinde sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 22:49
Abdullah Avcı'dan Fatih Terim için şok sözler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , evinde 'i 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala ligde şampiyonluğunu ilan etti. İlk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamlayan ancak ikinci yarıda bu avantajını kullanamayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etme şansını kullanmayan Medipol Başakşehir'de, teknik direktör maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Avcı, Galatasaray teknik direktörü için gündem yaratacak ifadelerde bulundu. İşte 55 yaşındaki teknik direktörün o açıklamaları...

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim için şok sözler
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