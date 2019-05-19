Avrupa aşkına!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Avrupa Ligi bileti için büyük avantajı olan Evkur Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildi. 30. dakikada gördüğü sarı karta itiraz eden Bifouma, ikinci sarıdan atılınca takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor 45+1'de Harun'un golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Ev sahibi takım, ardından Mevlüt'ün iki golüyle maçı 3-0 kazanmayı bildi.Sarı-siyahlılar, sezonu evinde Bursaspor maçı ile bitirecek. Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.