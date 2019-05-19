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tuş oldu

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Burak Yılmaz tuş oldu
Beşıktaş'ın hücum yollarındaki en etkili silahı olan Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor'a karşı sıfırı tüketti. Devre arasında geldiği siyah-beyazlı ekipte, 14 maçta 11 gol, 1 asist ile şov yapan golcü futbolcu, dün ise rakip kaleye sadece biri isabetli, iki şut atabildi. 27 kezle sahanın en az topla buluşan oyuncusu olan Burak, çok etkisiz kaldı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak ilk yarıda sık sık Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak ile gerginlik yaşayan ve Trabzonspor baskısı karşısında orta alanda etkisiz kalan Gary Medel'i, teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarının başında oyundan aldı. Medel'in yerine 46.dakikada Kagawa girdi.
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Burak Yılmaz tuş oldu
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