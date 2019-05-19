Bursaspor - Göztepe (Canlı)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Bursaspor - Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bursaspor - Göztepe maçını Bein Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise Sabah.com.tr'de olacak. Spor Toto Süper Lig'de 34 puanla 15. sırada bulunan Göztepe ile 33 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor arasındaki bu maç küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!



KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ

Bursaspor, zorlu mücadeleyi kazanarak hem rakibinin üzerine çıkmak hem de son haftaya kümede kalma yolunda avantajlı girmek istiyor.

Göztepe ise rakibini yendiği takdirde kümede kalma yolunda önemli bir adım atacak. Pazartesi günü BŞB Erzurumspor'un Fenerbahçe'ye takılması halinde ise ligde kalmayı garantileyecek.

Bursaspor, rakibine yenildiği takdirde Akhisaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım olacak.

Müsabaka berabere bittiği takdirde küme düşecek takımlar son hafta belli olacak.

Takımların kadroları şöyle:

BURSASPOR: Okan Koçuk, Abdullahi Shehu, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Stephane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet, Onur Atasayar, Umut Nayir

Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Burak Kapacak, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Muhammed Emin Sarıkaya, Tunay Torun, Jani Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Diafra Sakho

GÖZTEPE: Beto, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Andre Poko, Andre Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Cameron Jerome

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Lumor Agbenyenu, Celso Borges, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Erol Sepil

GÖZTEPE'DE JEROME VE SERDAR DÖNDÜ



Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda en önemli rakibi Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe'de sakatlıkları geçen kanat oyuncusu Serdar Gürler ve golcü Cameron Jerome on birde görev aldı. Sarı- kırmızılılarda geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören stoper Reis'in yokluğunda Teknik Direktör Tamer Tuna savunmanın göbeğinde Alpaslan'a şans verdi. Göz-Göz'de henüz iyileşemeyen Yasin, Traore, Hakan, Grillo, Ghilas ve Atakan ise Bursa'ya getirilmedi. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadroda görev alan forvet Umut Nayir, Bursaspor formasıyla eksi takımına rakip oldu.



STAT TIKLIM TIKLIM



Bursaspor taraftarı, kritik Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç boyunca Bursa sokaklarında yeşil- beyaz formalarıyla şenlik havası yaşandı. Hafta içerisinde satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Bursaspor tribünlerinin büyük bir kısmı maça yeşil renkteki formalarıyla geldi. Bursaspor taraftarı, ısınmaya çıkan takımlarına ise büyük destek verirken, oyuncuları teker teker tribünlere çağırıp bağırlarına bastı. Tarihi günlerinden birini yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişi tribünleri doldurdu.



GÖZTEPELİLER YALNIZ BIRAKMADI



Göztepeli futbolseverler da Bursaspor'a deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde İzmir'de otobüslerle yola çıkan sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İki takım taraftarı centilmenlik rüzgarları estirdi. Maçtan önce Bursa'nın çeşitli yerlerinde birlikte gezen Bursasporlu ve Göztepeliler stada da beraber geldi.



OTOBÜS KAZA YAPTI



Göztepeliler'i taşıyan bir otobüsün ise Bursa'ya giderken, Balıkesir'de kaza yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre hiçbir taraftarın yaralanmadığı, otobüste sadece maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Bursa emniyeti ise il sınırı girişinde Göztepeli taraftarları taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçları durdurup detaylı arama gerçekleştirdi.



BAKKAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Bursaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, son oynanan Antalyasapor mücadelesinden bir oyuncu değişikliği yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Umut Meraş'ın yerine Iasmin Latovlevici'ye ilk on birde şans verdi. Diafra Sakho, Antalyaspor karşısında olduğu gibi yedek soyunurken, ileri uçta ise Umut Nayir görevlendirildi. Bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun da teknik ekibin kararıyla 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

19 MAYIS PANKARTI

Bursaspor ve Göztepeli futbolcular "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Beraber seremoniye gelen futbolcuların Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskılı, 19 Mayıs yazan tişörtler giymesi tribünlerden alkış aldı.



Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de mücadeleyi protokol tribününde izledi.